Padre é preso em Friburgo por tráfico de drogas

Com ele, a polícia também prendeu outros dois rapazes

Rio – Três pessoas, entre elas um padre, foram presas nesta sexta-feira na Estrada do Curuzu, no bairro Varginha, em Nova Friburgo, por tráfico de drogas. De acordo com agentes 11ºBPM (Nova Friburgo), equipes receberam uma denúncia de que dois homens estariam vendendo drogas na região. Após buscas, a polícia prendeu dois homens em um veículo.

Durante a abordagem, foi encontrada grande quantidade de drogas no carro que ainda não foram contabilizadas. A dupla informou à polícia que o material vinha do bairro São Jorge e os levou até o fornecedor. Chegando lá, a polícia encontrou outro rapaz que também foi preso. Ele seria o responsável por repassar as drogas.