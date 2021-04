Oscar 2021: Confira os mais prováveis vencedores

Modelo probabilístico criado por Samy Dana examina uma série de dados, como os resultados de outros prêmios, e acertou 20 das 24 estatuetas no Oscar do ano passado.

Todos os anos, em um domingo à noite, fãs de cinema do mundo todo se reúnem para assistir às premiações do Oscar. A cerimônia pode ter perdido parte da audiência nos últimos tempos, mas a escolha ainda é capaz de aumentar o interesse por um filme e de impulsionar as carreiras de atores e diretores. O ganhador de 2020, o sul-coreano “Parasita”, por exemplo, ganhou muito mais projeção depois da escolha. Assim como ocorreu com alguns filmes ao longo da história, que chegaram à noite do Oscar não muito conhecidos e saíram consagrados. Ou o contrário. Filmes que pareciam fadados a entrar para a história do cinema saíram menores da cerimônia.

Mas como ocorre a escolha? Em 23 das 24 categorias, é simples: quem consegue mais votos, ganha. Já o prêmio de melhor filme usa um método chamado votação preferencial, que é mais complicado do que a votação tradicional, com várias rodadas, das quais participam todos os eleitores. Um filme só se torna vencedor com a maioria dos votos, seja no primeiro ou no último pleito. É uma maneira de garantir que o vencedor seja escolhido pela maioria dos votantes, todos profissionais do cinema, como atores, atrizes, diretores etc. Numa votação simples, haveria o risco do premiado com melhor filme ter 25% dos votos (ou até menos). Por isso, em 2009, a Academia de Hollywood instituiu a votação em etapas, eliminando o candidato com menos votos a cada rodada.

Parecem resultados muitas vezes imprevisíveis, principalmente o de melhor filme, mas por meio de um modelo probabilístico, é possível antecipar a grande maioria dos resultados. Meu modelo examina os resultados de prêmios anteriores ao Oscar, como o Globo de Ouro, e outros dados, apontando os vencedores mais prováveis. Para este ano, o favorito a receber o prêmio de melhor filme é “Nomadland”. O drama passado na Grande Recessão, dirigido por Chloé Zhao e estrelado pela atriz Frances McDormand tem 72% de probabilidade de ficar com a estatueta. É favorito, segundo as probabilidades, para vencer também os prêmios de melhor fotografia (65%) e de roteiro adaptado (63%).

Chloé Zhao também é favorita ao Oscar de melhor direção (82%). Já Carey Mulligan (“Bela Vingança”) deve ficar com a estatueta de melhor atriz, com 34% de probabilidade, enquanto Chadwick Boseman (“A Voz Suprema do Blues”), infelizmente falecido em 2020, tem 80% de chance de vencer a escolha de melhor ator. É claro que probabilidade não é a mesma coisa do que certeza, mas uma tendência com base nos dados disponíveis. Mas, no ano passado, o modelo acertou 20 dos 24 vencedores. Vai repetir a dose este ano? Não deixe de conferir na noite de domingo.

Com informações do portal Jovem Pan.