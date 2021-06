Operação policial contra grupo de crimes violentos e tráfico de drogas

Uma operação policial ocorreu nesta quinta-feira (10), em Estância. O objetivo foi desarticular uma associação criminosa suspeita de praticar crimes violentos no município e em cidades vizinhas. Sendo cumpridos os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.

As investigações iniciaram há cerca de oito meses e se concentram no bairro Cadeal, que fica próxima à BR-101. Durante os levantamentos, foram identificadas as práticas dos crimes de homicídios tentados e consumados, tráfico ilícito de drogas, porte e comercialização de arma de fogo e munições, roubos, dentre outros.