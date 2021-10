OPERAÇÃO CONJUNTA CUMPRE MANDADOS DD PRISÃO EM TOBIAS BARRETO

Na manhã de hoje, 06 de outubro de 2021, policiais civis, sob coordenação do Delegado Regional Francisco Gerlandio, e policiais militares do 11° BPM, sob comando do Ten Cel Alexandro Ribeiro, efetuaram o cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva, todos por tráfico ilícito de entorpecentes.

ANNE KAROLINE SANTOS BATISTA, CARLOS SILVA DE JESUS, JOSÉ VIANA DOS SANTOS e RICARDO COSTA DE OLIVEIRA foram investigados e indiciados por associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. De acordo com o Delegado, ao longo da investigação foram apreendidas drogas, e os policiais perceberam que aquelas drogas tinham origem comum, no caso, o investigado WATILA DE JESUS NASCIMENTO, que também foi preso, dias atrás. “Eles agiam tentando parecer pequenos traficantes agindo individualmente, mas, após várias diligências, percebeu-se que todos estavam associados, para fatiar o produto da venda, tendo no WATILA a figura central”, destacou o Delegado. Na casa de um dos investigados foram encontradas mudas de maconha e a investigação caminha agora para esclarecer se o grupo cultiva a droga em larga escala ou se as mudas são apenas um cultivo individual.

