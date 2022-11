O Lula ta vindo ai, faz o L: No primeiro ano do governo o reajuste do salário mínimo será de apenas R$ 72,00

O governo federal prevê reajuste de 6% para o salário mínimo de 2023, que passará dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.284, um aumento de R$ 72, de acordo com projeções do Boletim Macrofiscal, publicado nesta quinta-feira pela Secretaria de Política Econômica, do Ministério da Economia. O aumento do mínimo afeta aposentadorias, abono salarial e benefícios sociais. O reajuste leva em consideração o aumento deste ano do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, indicador da inflação das famílias com renda de até cinco salários mínimos, usado para estabelecer o valor do salário mínimo e corrigir aposentadorias.