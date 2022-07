O inferno é aqui! Flamengo reverte placar, bate o Atlético-MG

Virou inferno! Em uma das melhores atuações e partidas da temporada, o Flamengo controlou totalmente o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira (13), em um Maracanã pulsante, e sob o apoio de quase 69 mil pessoas no estádio, reverteu o resultado negativo da ida (2 a 1, no Mineirão), venceu por 2 a 0 e está garantido nas quartas de final da Copa do Brasil. Craque do confronto, Arrascaeta brilhou e balançou a rede duas vezes, uma em cada etapa. O avanço rende uma premiação de R$ 3,9 milhões.

O Rubro-Negro dominou o primeiro tempo e praticamente não deu brechas para que o Galo surpreendesse no campo de ataque. Os cariocas foram para cima desde o início, impondo o ritmo de jogo, criaram boas chances de abrir o placar, com finalizações de João Gomes, Arrascaeta e Gabigol. Depois de tanto insistir, a rede balançou, aos 45. Pedro dividiu com Allan, ficou com a posse pelo meio, avançou com liberdade e enfiou na medida para uruguaio, que bateu rasteiro, tirando de Everson e inaugurando a contagem.

Na volta do intervalo, o Atlético-MG retornou melhor e passou a fazer o que não conseguiu na etapa inicial: atuar ofensivamente e com frequência. Porém, o Flamengo logo retomou as rédeas e levou perigo novamente, com cabeça de Gabigol defendida pelo goleiro. Até que, aos 18, após falta boba de Junior Alonso perto da lateral da área, Everton Ribeiro alçou, Thiago Maia desviou e Arrascaeta – de novo – mandou para dentro. O camisa 14 testou, a bola tocou na trave e entrou milimetricamente. Wilton Pereira confirmou o tento com o auxílio do VAR. Virada histórica e de final feliz na Gávea.

