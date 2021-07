O Home Center Ferreira Costa oferece diversos produtos para a retomada dos serviços de lazer acontecer de forma segura e funcional. 

Após meses, com atendimento restrito e/ou até mesmo, com atividades suspensas, hotéis, pousadas, bares, restaurantes e lanchonetes, pouco a pouco, voltam a funcionar em muitos estados brasileiros.

Com essa reabertura total, o empresário tem um novo desafio pela frente: atender às exigências para o funcionamento com atenção às medidas de segurança e higiene e estar preparado para receber clientes cautelosos e com novos padrões de consumo.

E para preparar esses locais de lazer da melhor forma possível, os empreendedores do setor podem contar com os produtos que a Ferreira Costa disponibiliza. Para os cuidados básicos, tanto nas lojas físicas quanto no www.ferreiracosta.com os empresários encontrarão uma enorme gama de EPI´s como: máscaras faciais, vários tipos de álcoois, diferentes tipos de luvas, entre outras coisas.

Para a organização do salão, nas lojas do Home Center ou até mesmo no www.ferreiracosta.com, eles poderão encontrar vários tipos de conjuntos de mesa, que mais se adeque ao estilo do estabelecimento, além das vitrines para refrigerantes e sucos, onde podem ser facilmente higienizadas com produtos de limpeza básico, como detergente. Assim como tipos de toalhas e plásticos e descartáveis, que vem sendo recomendado pelo Ministério da Saúde, no lugar das louças.

Outra recomendação do Ministério da saúde é a sinalização de cada ambiente, de modo que seja possível uma separação mínima de 1m entre as cadeiras de clientes e 2m entre as mesas. Essas sinalizações também podem ser encontradas nas lojas físicas do Home Center ou no www.ferreiracosta.com

Falando em cozinha, há um setor exclusivo na Ferreira Costa com todos os produtos necessários para essa reabertura, como freezers e conservadores, forno, fogões e liquidificadores industriais. Sem esquecer do sistema de ventilação, que também é recomendado para as cozinhas. O ideal é adquirir uma coifa e um exaustor no local..

Para o setor de hotelaria, além dos EPI´s necessários, o Home Center também dispõe de vários tipos de pulverizadores, Mop´s e aspiradores de pó para higienizar os apartamentos e áreas comuns, além do aspirador extrator que higieniza os estofados. Para a limpeza dos objetos dos quartos e dos objetos das áreas externas, eles poderão encontrar o produto Lysoform que também ajuda na limpeza de piso. Esse processo de limpeza, vem acontecendo mais minucioso e abrange locais de contatos com as mãos, como maçanetas, interruptores e torneiras.

Para as áreas de lazer, há uma recomendação do Ministério da Saúde para haver uma manutenção preventiva nas piscinas, por serem coletivas. E no Home Center, eles poderão encontrar todos os tipos de acessórios, revestimentos, iluminação e produtos de limpeza para ter o cuidado necessário com o local.

Sobre a Ferreira Costa:

Com 136 anos de história, a Ferreira Costa, o maior Home Center do Nordeste, está presente nos estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe e Paraíba. Brevemente estaremos no estado do Rio Grande do Norte, levando ao consumidor mais de 80 mil itens para casa, construção e decoração. Além de suas seis lojas, a Ferreira Costa também possui seu e-commerce (www.ferreiracosta.com, com entrega para todo Brasil.

Por: Aderyane Pinheiro