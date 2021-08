O desenvolvimento do autocontrole no âmbito pessoal e profissional

O autocontrole é uma habilidade que capacita a pessoa a gerenciar bem seus sentimentos e impulsos. Com um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e volátil, há variados perfis profissionais e pessoais, além de diversos modos de pensar. Ter e dominar o autocontrole é um dos desafios e é uma das características desejáveis para identificar líderes e profissionais de alta performance.

O professor José Marcos, do curso de Psicologia da Universidade Tiradentes, explica que, diante do cenário pessoal ou de trabalho, pode haver um momento em que a pessoa se deparará com uma situação que a colocará à prova.

“Sejam dilemas éticos, uma relação profissional ruidosa com um colega de trabalho ou com o próprio chefe e assim por diante. De modo que dominar os seus impulsos emocionais podem garantir que não apenas o seu desempenho profissional seja satisfatório, mas pode contribuir com o seu bem estar. Me conhecer e conhecer como eu respondo a determinadas situações pode me fazer filtrar situações que em um primeiro momento possam ser desconcertantes, assim como também permitir que eu me prepare”, alerta o professor José Marcos.

Porém, fica o questionamento: como conquistar o autocontrole? “Autocontrole é algo difícil de ser conquistado”, destaca o professor. O autoconhecimento pode ser o ponto de partida para dominar essa habilidade. “O autocontrole vem do processo de autoconhecimento, saber os meus limites me ensina a trabalhar as minhas limitações”, destaca o professor José Marcos.

Adquirir autocontrole não é tão fácil. A Psicologia não tem uma “receita” para isso. “Seria ótimo se existisse, mas como costumo falar para os meus alunos: viver não é uma receita de bolo. Somos diferentes, pensamos diferentes, nos desenvolvemos de maneiras diferentes e por consequência evoluímos e respondemos de maneiras diferentes a situações iguais. Mas se eu puder apostar em dois elementos que talvez não sirvam de receita, mas sirvam de um norte : psicoterapia e autoconhecimento”, argumenta o professor José Marcos.

Para auxiliar o processo, o professor faz algumas orientações. A primeira delas é investir em autoconhecimento, respeitando seu tempo e seu progresso. A segunda, a busca de terapia, com profissionais capacitados. A terceira é quanto à construção de uma boa rede de apoio, seja pela família, por amigos ou por ambos. E a quarta são técnicas de meditação, buscando olhar para dentro. Assim, se torna possível começar um caminho para desenvolver o autocontrole no âmbito pessoal e profissional.

Assessoria de Imprensa | Unit