Novo gestor precisa ser um líder transformador

A habilidade de gestores em estimular a equipe no desempenho das funções com excelência e ainda promover o desenvolvimento individual e coletivo. Assim é definida a liderança transformadora, uma competência cada vez mais necessária dentro das organizações. O assunto é foco da palestra do Administrador Jorge Cabral, Presidente do Conselho Regional de Administração-CRA/SE, no dia 9 de setembro, durante o Ciclo de Palestras ‘Do público ao privado: seja a Chave para as transformações”, promovido pelo CRA-SE, em alusão ao Dia do Profissional da Administração.

“A liderança como elemento transformador está conectada a subtemas como a inteligência racional, emocional e, sobretudo, social. São assuntos que estão em alta e com a pandemia da COVID-19, nunca ficou tão em evidência que devemos trabalhar nossa postura atitudinal e os relacionamentos”, pontua Jorge Cabral, especialista em Gestão Empresarial, Master PNL, palestrante, membro do Grupo de Excelência de Liderança & Coach.

O evento, gratuito e solidário, que acontece no auditório do Sebrae, das 18h às 22h, em Aracaju(SE), acontece nas modalidades presencial e virtual, em atendimento às medidas biossanitárias para evitar a disseminação da Covid 19. No auditório do Sebrae apenas 45 pessoas poderão acompanhar as discussões.

Programação

Tema: ‘ÁGIL – o segredo em um mundo dominado pela velocidade’ | Palestrante: Adm. Bruno Perin, referência em Empreendedorismo e Inovação, segundo o Conselho Latino-Americano de Administração.

Tema: ‘A Administração e a Transformação da Gestão Pública’ | Palestrante: Adm. Fabrizio Silvestre, membro do Grupo de Excelência em Gestão Pública/CRA-SE.

Tema: ‘Papo Condominial como CHAVE para fortalecimento da profissão de Administração’ | Palestrantes: Adm. Marcelo Lucas, MBA em Gestão de Projetos e Agile Coach e Adm. Daniel Lima, fundador do Papo Condominial, ambos são membros do Grupo de Excelência em Gestão Condominial/CRA-SE.

Tema: ‘A Liderança como elemento transformador’ | Palestrante: Adm Jorge Cabral, Conselheiro Presidente CRA-SE, membro do Grupo de Excelência de Liderança & Coach/CRA-SE.

Tema: ‘Governança e Sucessão como chave para a continuidade dos negócios’. | Palestrante: Adm. Adgenison Nascimento, membro do Grupo de Excelência em Governança e Inovação/CRA-SE.

Inscrição

O Ciclo de Palestras ‘Do público ao privado: seja a Chave para as transformações” será transmitido ao vivo pelas redes sociais do CRA-SE, Instagram, YouTube e Facebook.

Para quem quiser participar de forma presencial, restam apenas 10 vagas e os interessados poderão fazer a inscrição através do Sympla – https://www.sympla.com.br/ciclo-de-palestras-do-publico-ao-privado-seja-a-chave-para-as-transformacoes-presencial__1334034.

Para participar de forma remota basta clicar no link www.sympla.com.br/ciclo-de-palestras-do-publico-ao-privado-seja-a-chave-para-as-transformacoes—online__1333554.

Assessoria de Imprensa | CRA-SE