Nova pós-graduação da Universidade Tiradentes promove inovação na área do Direito Penal e Processual Penal

Ofertando ao seus estudantes um curso que promove o diálogo integral entre o conhecimento teórico com a experiência profissional, a Pós-Graduação em Direito Penal e Processual Penal da Universidade Tiradentes tem como objetivo geral a realização de diagnósticos, a propositura de soluções e a formulação de respostas que contribuam para uma melhor efetividade do processo penal, à luz dos direitos e garantias constitucionais.

De acordo com o professor especialista em Direito Penal e Processual Penal da Unit, Vilobaldo Cardoso Neto, as aulas da pós-graduação são expositivas, nas quais são abordados aspectos teóricos e práticos do direito penal, do processo penal e das ciências criminais, incluindo-se discussões de cases e incentivando-se a participação ativa dos discentes, bem como a leitura prévia dos conteúdos ministrados.

“Nossa especialização propõe que todas as discussões estejam pautadas nas recentes decisões das cortes superiores e antenadas com as inovações doutrinárias e legislativas. Além disso, ela possui aspectos inovadores como módulos que relacionam as novas tendências do sistema penal com a inteligência artificial e a inovação e tecnologia. Tudo isso oferecendo ao seu público-alvo um instrumental para o desenvolvimento da comunicação e oratória do ator jurídico, direcção ao planejamento de carreira, ao conhecimento dos nichos e negócios do mercado jurídico, bem como das estratégias necessárias para tomadas de decisão assertivas, ante os desafios do mercado enfrentados pelo profissional do Direito”, reitera.

As disciplinas, subdivididas em módulos de 10h e 20h, são ministradas por professores mestres e doutores, reconhecidos a nível estadual e nacional, com larga experiência no meio jurídico e acadêmico. A pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal da Universidade Tiradentes surge como a especialização ideal para bacharéis em Direito que buscam atualização na área das ciências criminais, seja em matéria doutrinária, legislativa ou jurisprudencial.

Vilobaldo Cardoso Neto explica que a pós-graduação é ideal para advogados criminalistas que atuam na esfera pública ou em escritórios de advocacia, profissionais de diversos campos de atuação do Direito e da segurança pública e também para quem pretende ingressar na carreira da docência nas cadeiras voltadas à área penal.“Nossa especialização tem como meta oferecer aos seus estudantes um curso teórico-prático consistente, amplamente qualificado, capaz de atender às exigências contemporâneas dos profissionais ingressantes no mercado de trabalho, bem como aqueles que atuam na área jurídico-penal”.

Dentre os módulos abordados na especialização, destacam-se, Novos Paradigmas da Teoria do Crime e da Pena; Tópicos Especiais em Direito Penal na Contemporaneidade;Corrupção e Compliance; Democracia e Direito Penal; Tutela Penal de Grupos Vulneráveis; Teoria Geral do Processo Penal; Fundamentos Constitucionais do Processo Penal; Prova e Decisão Judicial no Processo Penal e muito mais.

Assessoria de Imprensa | Unit