NOTA DE ESCLARECIMENTO: Polícia Civil de Tobias Barreto

Policiais civis da Delegacia de Tobias Barreto prenderam em flagrante pelo crime de furto no final da manhã desta quinta-feira, 5, na cidade de Tobias Barreto, uma mulher identificada como Fabiana Santos de Jesus França, 35 anos. Ela estava dentro de um supermercado quando conseguiu enganar uma cliente e furtar os documentos e R$ 220,00 que estavam dentro da bolsa da vítima.

A suspeita saiu do supermercado e ao ser flagrada por populares saiu em disparada e acabou perseguida por policiais civis que estavam na localidade. A mulher foi presa em flagrante, tendo sido arbitrado, pelo Delegado Francisco Gerlândio, uma fiança no valor de R$ 500,00.

Após tentar fugir, a suspeita foi colocada no porta malas da viatura. A vítima do crime de furto procurou a delegacia e reconheceu Fabiana como sendo a autora do crime. Ela teve seus documentos e dinheiro devolvidos.

Fala do Delegado Francisco Gerlândio:

Fonte: Polícia Civil