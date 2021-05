Nordeste tem novo curso de Medicina na FITS Goiana

Interessados em cursar Medicina já podem se inscrever para a Faculdade Integrada Tiradentes (FITS) localizada em Goiana, Pernambuco, a 62 km de distância de Recife e 51 km de João Pessoa. A instituição teve seu funcionamento aprovado, assim como a realização do curso, através de portaria publicada pelo Ministério da Educação (MEC) nesta semana.

Os cadastros para o processo seletivo seguem até dia 31 de maio e as aulas estão previstas para iniciar em 05 de julho. São 45 vagas anuais de livre concorrência e 5 de bolsas integrais. A instituição faz parte do Grupo Tiradentes, um dos maiores grupos educacionais do Nordeste, com unidades em Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco, e Rio Grande do Norte.

A reitora da Unit Pernambuco e diretora geral da FITS PE, Vanessa Piasson, explica que em novembro de 2020 houve, na unidade de Goiana, a visita de monitoramento da Comissão de Avaliação e Monitoramento das Escolas Médicas (CAMEM), na qual a instituição apresentou a infraestrutura planejada para o curso médico, o projeto pedagógico, corpo docente e contrapartidas ao município.

Para Vanessa, o Curso de Medicina da FITS Goiana vai contribuir regionalmente com a melhoria da promoção da Saúde, proporcionando, também, melhor cenário de atuação para médicos e ainda benefícios para toda a sociedade, em especial a goianense.

A Faculdade Integrada Tiradentes de Goiana é a 5ª escola médica do Grupo Tiradentes oferecida no Nordeste: são duas em Sergipe (Aracaju e Estância), uma em Alagoas (Maceió) e duas em Pernambuco (Jaboatão dos Guararapes e Goiana), contribuindo para a formação de profissionais.

Com arquitetura moderna, a instituição de Goiana já começa a funcionar adotando todos os protocolos de higienização construídos pelo Grupo Tiradentes e já operacionalizados nas demais unidades da Companhia.

A Faculdade utilizará a mesma metodologia adotada nas melhores universidades do mundo, o método da Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), desenvolvido no Canadá e, hoje, aplicado por um grande número de escolas médicas.

