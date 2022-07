Noite da Tequila, show do cantor Eve Sandes, acontece neste sábado, 23, na Vibe

O cantor sergipano Eve Sandes comanda neste sábado, 23, na casa de shows Vibe Music, em Aracaju, a nova edição da Noite da Tequila. O evento é inspirado na noite mexicana e conta com repertório especial, shots de tequila free, além de tequileiros em constante interação com o público.

Destaque por onde passa, Eve Sandes recebeu do público aracajuano o apelido de “O Cara da Tequila”. Seu show é dançante e o repertório é formado por músicas autorais, além de sucessos do forró, sertanejo e piseiro. Todos os hits ganham a pegada irreverente do cantor e, claro, um toque latino.

“O grande diferencial da Noite da Tequila é o astral da festa. Já na entrada, o público sente um pouquinho do clima mexicano e, ao longo de todo o evento, é possível interagir com os tequileiros, apreciar uma boa tequila, dançar e cantar músicas de sucesso. O auge da festa são os shows, nos quais levamos um repertório diferenciado e super animado. Quem vai à Noite da Tequila se sente especial e viaja sem precisa sair de sua cidade”, conta Eve Sandes.

Além do show de Eve Sandes, a Noite da Tequila contará com apresentação da cantora Tatah Santana. O acesso ao evento é free até às 22h30. Logo depois, os ingressos serão vendidos na portaria e o primeiro lote custará R$ 25. A Vibe Music fica na Rua Pedro Mandarino, nº 130, bairro Coroa do Meio.