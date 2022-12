Nas quartas de final! Brasil atropela Coreia do Sul, confirma favoritismo e avança na Copa do Mundo

O Brasil está nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. No Estádio 974, a Seleção Brasileira confirmou o grande favoritismo diante da Coreia do Sul e goleou por 4 a 1, na tarde desta segunda-feira (5), pelas oitavas da competição. Os gols foram marcados Vinicius Júnior, Neymar, de pênalti, Richarlison e Lucas Paquetá – no segundo tempo, Paik Seung-Ho descontou o prejuízo da eliminação dos asiáticos. Agora, o time do técnico Tite vai enfrentar a Croácia, na sexta (9), às 12h, no horário de Brasília, no Cidade da Educação.

A Amarelinha fez uma etapa inicial avassaladora, do ponto de vista da criatividade, intensidade e habilidade no um contra um dos jogadores. Com Danilo e Neymar voltando de lesão nos tornozelos esquerdo e direito, respectivamente, a Canarinha imprimiu enorme volume ofensivo e balançou a rede quatro vezes seguidas, até de forma natural. Aos 6 minutos, Vinicius Júnior dominou na área, em cruzamento de Raphinha, e abriu o placar.

Depois, aos 10, o árbitro assinalou pênalti de Jung Woo-Young em Richarlison. Na cobrança, o camisa 10 do Paris Saint-Germain deslocou o goleiro com categoria e anotou o 2 a 0. Como se não bastasse, aos 28, o atacante do Tottenham fez embaixadinha com a cabeça, acionou Marquinhos na meia-lua, que deu sem hesitar em Casemiro. O volante do Manchester United achou o número 9. O artilheiro ajeitou e finalizou rasteiro, sem chances para Kim Seung-Gyu.

Em ritmo de treino, o quarto saiu com tranquilidade, aos 36. Bastante participativo, Richarlison puxou contragolpe em velocidade pelo meio e encontrou Neymar. O craque mandou para Vinicius Júnior cruzar por cima para Lucas Paquetá, hoje no West Ham, da Inglaterra, completar de direita, forte, na bochecha da rede, decretando a goleada por 4 a 0 no Catar. O Brasil ainda teve outras oportunidades de ampliar, mas parou nas intervenções do arqueiro.

No segundo tempo, freio de mão puxado com a classificação às quartas de final parcialmente assegurada. Raphinha criou algumas jogadas pela faixa direita do campo e deu mais trabalho a Kim Seung-Gyu, responsável por evitar prejuízo maior no Estádio 974. Até que, aos 30, a Coreia do Sul diminuiu: em bola alçada na área, Casemiro afastou de cabeça. Paik Seung-Ho pegou a sobra, dominou e concluiu forte, de canhota. O chuta resvalou em Thiago Silva e morreu no canto esquerdo de Alisson.