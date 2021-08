Nas quartas! Com time reserva, Flamengo supera o ABC em Natal e confirma classificação à próxima fase da Copa do Brasil

Após o 6 a 0 na ida, Rubro-Negro bate os potiguares com gol de João Gomes no fim

Sem surpresas! Após construir um largo placar de 6 a 0 no duelo de ida, no Maracanã, o Flamengo, com seus reserva, já que os titulares sequer viajaram ao Rio Grande do Norte, confirmou as expectativas, venceu novamente o ABC, desta vez, por 1 a 0, nesta quinta-feira (5), na Arena das Dunas, em Natal, pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, e se classificou às quartas de final do tornei Ao de mata-mata. João Gomes, na segunda etapa, marcou a favor dos visitantes. Com o resultado, o Rubro-Negro soma quatro partidas na competição e não sofreu um gol sequer até o momento – por outro lado, fez 10. Além disso, também receberá R$ 3,45 milhões de premiação pelo avanço e conhecerá seu próximo adversário nesta sexta (6), em sorteio na sede da CBF.

O primeiro tempo, apesar de não ter tido grandes emoções e praticamente nenhuma chance clara, foi de total domínio do Rubro-Negro, que, mesmo com equipe alternativa, se impôs e ditou o ritmo de jogo. Mas quem assustou no começo foi o time potiguar, aos 6 minutos. Ex-Botafogo, Wallyson avançou com liberdade pela faixa direita, invadiu a área e chutou cruzado. Porém, a bola passou por todo mundo e saiu pelo lado do campo. A partir daí, só se viu ataque carioca, principalmente pelas laterais do gramado, com bastante participação de Michael e Rodinei, além da subidas de Matheuzinho e Ramon.

Aos 8 e 9, duas ótimas oportunidades de abrir o placar: uma com Vitinho, capitão do grupo no confronto, ao ser achado por Matheuzinho e finalizar de média distância de canhota para boa defesa de Welligton; e outra com Pedro, que recebeu passe de cabeça de Ramon, após saída errada do goleiro adversário, e tentou um toque por cobertura. Entretanto, a tentativa acabou indo para a linha de fundo, tirando tinta da trave. Depois de um período sem levar perigo aos nordestinos, o Flamengo voltou a armar jogadas ofensivas interessantes.

Dos 23 aos 26 minutos, os comandados de Maurício Souza, por pouco, não balançaram a rede, ao menos em dois lances. Em habilidade individual, Pedro fez linda trama e deixou de calcanhar para Michael. O ponta-esquerda mandou uma bomba e arriscou o chute de fora da área. Novamente, Welligton voou no canto direito e espalmou na direção do escanteio. Em seguida, uma das melhoras possibilidades do time carioca na etapa inicial, vinda dos pés de Thiago Maia. Rodinei puxou rápido contra-golpe e lançou o volante. Ele progrediu e arrematou rasteiro, cruzado, só que sem mira.

No fim, o goleiro do ABC fez uma sequência de boas intervenções, destacando-se pela bela atuação na Arena das Dunas. Aos 41, Michael sofreu falta de Wallyson e Vitinho posicionou-se para cobrar. Na batida, o camisa 11 finalizou forte, no ângulo direito do arqueiro, que pulou e jogou para o lado, evitando o tento rubro-negro. Já nos acréscimos, nova chance criada por Vitinho, desta vez, com bola. O atacante avançou pelo meio e concluiu firme, obrigando Welligton a espalmar mais uma vez. No rebote, Matheuzinho apareceu e arriscou, para nova defesa do número 1.

Na volta do intervalo, o Flamengo voltou também a todo vapor, assim como nos 45 minutos iniciais, e chegou até a balançar a rede potiguar, aos 2. Pedro deu lindo passe para Michael, que apenas tocou na saída do arqueiro adversário, jogando no fundo da baliza. O bandeirinha, entretanto, assinalou impedimento na jogada. O lance, inclusive, gerou polêmica, já que o ponta-esquerda não estava em posição irregular no momento do toque. Só que, como o VAR da partida apresentou problemas operacionais e a decisão de campo foi mantida.

A partir daí, o confronto, com larga vantagem no agregado a favor do Mais Querido, tornou-se bastante morno e quase nenhuma oportunidade clara surgiu, muito em função da falta de qualidade, criatividade e eficiência dos donos da casa. Até que aos 39, o Rubro-Negro conseguiu o que buscava desde o começo do duelo. Após ótimo lançamento de Pedro, Vitinho aparou de cabeça e João Gomes, que ganhou espaço no elenco ainda sob o comando de Rogério Ceni, recebeu, sozinho, na área. O volante esperou a saída de Welligton e, enfim, inaugurou o marcador, anotando seu segundo gol pelos profissionais. Nos acréscimos, Vitor Gabriel, vindo do banco, teve a possibilidade de ampliar, mas testou para fora depois de cruzamento da esquerda.

Agora, com sete vitórias nos últimos sete jogos, o que configura 100% de aproveitamento desde a chegada do técnico Renato Gaúcho, o Flamengo irá se preparar para a partida contra o Internacional, no domingo (8), às 18h15, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os cariocas ocupam, atualmente, a quinta colocação na tabela de classificação, com 24 pontos, a três do Bragantino, em quarto lugar. Portanto, se vencer, pode entrar no G-4 se a equipe paulista tropeçar diante do Sport, em Recife. Como os titulares foram preservados do compromisso deste meio de semana com o ABC, o Mais Querido voltará a utilizar força máxima na Série A.

POR BRUNO GENTILE