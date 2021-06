Nas oitavas de final! Flamengo vence o Coritiba no Maracanã e se classifica à próxima fase da Copa do Brasil

Rubro-Negro bateu os paranaenses por 2 a 0, com gols de Vitinho e Bruno Henrique

Classificado para as oitavas de final! Com boa atuação e novamente sem ser vazado, o Flamengo confirmou o favoritismo, venceu o Coritiba por 2 a 0, nesta quarta-feira (16), no Maracanã, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil – a ida havia sido 1 a 0 -, e avançou à próxima fase da competição de mata-mata, que terá os confrontos e o chaveamento definidos no dia 22 deste mês, em cerimônia na sede da CBF. Os gols do triunfo foram marcados por Vitinho e Bruno Henrique, um em cada etapa.

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Rubro-Negro, que teve cerca de 76% de posse de bola e 15 finalizações, ao contrário do Coxa, adversário que sequer chutou à gol nos 45 minutos iniciais. Logo no começo, Michael, Gerson e Rodrigo Muniz quase abriram o placar, em sequência, mas os arremates não saíram como o esperado e acabaram indo para fora. Em um deles, inclusive, Wilson apareceu bem e fez boa defesa.

Depois de muita posse e pressão, e sem sustos na zaga, já que os visitantes se postaram de forma recuada em campo, o Flamengo conseguiu balançar a rede e ampliar ainda mais a vantagem que já havia sido construída no duelo de ida. Aos 26, em jogada de Gerson pela faixa esquerda, ele brigou pela bola, roubou, segurou e cruzou, na medida, para a chegada de Vitinho na segunda trave. O camisa 11 só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol, vencendo o goleiro.

Após iniciar a contagem no marcador, o time da Gávea seguiu firme no setor ofensivo, trocando passes e desarmando as poucas e eventuais tentativas do Coritiba de armar contra-ataques. Aos 30 e aos 36, Matheuzinho e, novamente, Rodrigo Muniz, por pouco, não aumentaram no Maracanã, porém, sem sucesso. Já no fim, Gérson, bastante participativo, e Michael também tiveram oportunidades de marcar, entretanto, Wilson caiu para fazer as intervenções e evitar prejuízo maior.

Na volta do intervalo, os paranaenses continuaram sem levar perigo à baliza de Diego Alves. Aos 20 minutos, posteriormente a duas chances criadas pelos donos da casa, com Rodrigo Muniz e Gerson, carimbando a trave, Bruno Henrique fez o segundo para o Rubro-Negro: Matheuzinho avançou pela direita e cruzou rasteiro na direção do camisa 27, que não teve dificuldades para ampliar a vantagem, deixando Wilson vendido no lance. A partir daí, os cariocas liquidaram a partida, fecharam o caixão e praticamente nenhuma outra oportunidade clara foi criada por ambos os lados.

Agora, diante de mais um resultado positivo e do quinto jogo seguido sem sofrer gols, o Flamengo terá de virar a chave da Copa do Brasil e voltar as atenções para a Série A do Campeonato Brasileira, na qual está com 100% de aproveitamento, já que bateu Palmeiras e América-MG e teve dois duelos remanejados, contra Grêmio e Athletico-PR. No sábado (19), a equipe de Rogério Ceni pegará o Bragantino, às 21h, novamente no Maracanã, pela quinta rodada da competição nacional.

POR BRUNO GENTILE