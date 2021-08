NAPPS encaminha comunidade para serviços interno ou externo

O Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial (NAPPS), da Universidade Tiradentes, é responsável por promover assistência a alunos e colaboradores com deficiências, síndromes e transtornos, ou que vivenciam situações de conflito que interferem no processo de aprendizagem e/ou nas relações sociais e comunitárias. O núcleo não atende diretamente a comunidade externa, mas pode ser procurado por esse grupo. Nesse caso, o NAPPS oportuniza encaminhamos para os serviços correspondentes, sejam internos ou externos.





“A inclusão é lei, mas a Unit, através do NAPPS, vai além do que está escrito nos textos legais, porque nossa preocupação é com a qualidade de vida do ser humano, sentir-se acolhido e assim conseguir superar seus obstáculos”, frisa a coordenadora do núcleo, professora Kátia Araújo.





Com a pandemia do COVID-19, o NAPPS se adaptou para realizar os atendimentos de forma virtual. A previsão para as atividades em 2021.2 é continuar promovendo a manutenção dos serviços de atendimento, fortalecimento da rede, realização de novas lives, oficinas e rodas de conversa.

O núcleo é um diferencial instituído pela Universidade Tiradentes como forma de promover, de forma gratuita, acolhimento e suporte aos alunos e colaboradores da instituição. Por não ser clínica, mas um serviço de apoio, as psicólogas realizam entre 3 e 5 atendimentos, já as atividades da Psicopedagoga são continuadas e, em alguns casos, as das psicólogas também. Só em 2019, por exemplo, a equipe do NAPPS prestou atendimento a 1.838 pessoas.

A equipe do NAPPS é composta por profissionais das áreas da Assistência Social, Psicologia e Psicopedagogia. O primeiro acolhimento é realizado pela assistente social. Após a análise do caso, os assistidos são encaminhados para as psicólogas e psicopedagogas.

“A atenção prioritária está voltada para a acessibilidade e inclusão. Daí mantermos contato permanente com as coordenações de curso e professores, quando identificados casos de alunos com deficiências, ou déficit de atenção ou aprendizagem, ou ainda com doenças que causem transtornos mentais”, destaca a coordenadora do NAPPS, professora Kátia Araújo.

Para a comunidade externa que deseja conhecer mais sobre o núcleo e os seus serviços, pode entrar em contato com a equipe pelos seguintes meios: Telefones: (79) 3218 2170 / 3218 2270 / E-mail: Napps@unit.br