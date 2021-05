NAF/Unit amplia horário de atendimento para serviço gratuito de preenchimento da declaração do IR

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade Tiradentes-NAF/Unit, está com uma sede física, no Aracaju Parque Shopping, localizado no bairro Industrial, na zona norte de Aracaju.

Com atendimento presencial, por meio de agendamento, é possível solicitar serviços como preenchimento Declaração de Imposto de Renda, agendamento Receita Federal, alteração cadastral de CPF, boleto MEI, consulta situação fiscal, DARF/ IRPF, impressão de cartão CNPJ, parcelamento de dívidas da receita federal, parcelamento de dívidas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional-PGFN e parcelamento de dívida de MEI.

Com o fim do prazo, em 31 de maio, o preenchimento da declaração de IR é o serviço com maior demanda. Por esse motivo, a coordenação do NAF vai ampliar o horário de atendimento.

“Iremos fazer um mutirão das 08h às 16h para fazer declaração do contribuinte presencialmente, mas é importante que seja feito o agendamento. Com isso, entre os dias 24 e 28 de maio, também haverá distribuição de um número maior de senhas”, explica a professora Flávia Karla, coordenadora do NAF/Unit.

O atendimento presencial segue os protocolos de biossegurança deve ser agendado por meio do www.agendafacil.se.gov.br. O serviço é gratuito para pessoa que recebe até três salários mínimos, não investe em bolsa de valores, criptoativos e não tenha ganho de capital.

A data limite para entrega do IR é 31 de maio. Quem perder o prazo terá que pagar uma multa de 1% sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido.

Assessoria de Imprensa | Unit