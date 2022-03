MULHER É ESFAQUEADA PELO EX-COMPANHEIRO EM TOBIAS BARRETO

Uma mulher foi esfaqueada pelo ex-companheiro dentro de uma casa localizada na Rua do Castelo, Região Central de Tobias Barreto, nesta segunda-feira (28).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava inconformado com o término da relação considerada problemática, que ocorreu há cerca de dois meses. Na ocasião do crime, ele teria desferido os golpes e, em seguida, fugiu com a motocicleta da vítima.

A mulher foi encontrada ainda desacordada e coberta de muito sangue, sendo socorrida para uma unidade de pronto atendimento.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional do município. Informações referentes à localização da suspeito podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181)

Por Portal Sergipano