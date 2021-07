Mudança de comportamento de marcas atrai público da terceira idade 

O envelhecimento populacional no Brasil trouxe um grande desafio às marcas: atender a um público mais exigente, com um grande potencial de compras e com disposição para gastar mais.

Segundo pesquisa realizada pela SPC Brasil, por estarem mais ativos no mercado de trabalho e com melhor qualidade de vida, os consumidores da terceira idade estão realizados com a vida financeira.

“Isso acarreta a possibilidade de aumentar o consumo, por estarem mais otimistas, e começam a demandar produtos específicos para a sua faixa etária”, diz o professor da Unit, Mário Eugênio Lima.

Para o especialista, as marcas estão de olho nesse perfil de público, o que as leva a investir cada vez mais em ações e produtos customizados. “Vale dizer que a premissa básica de oferecer um atendimento de qualidade e que tenha um suporte em todas as etapas da venda sempre reinará para todas as marcas. A que conseguir atender a esse público, que já é experiente e exigente, certamente terá mais êxito que seus concorrentes”, destaca.

A pandemia do novo coronavírus também colaborou para a mudança de comportamento das marcas frente à aceleração digital entre as gerações mais velhas. “É comum você encontrar um idoso com um celular na mão, tirando fotos, escrevendo mensagens ou usando aplicativos. Para essa geração mais idosa, a digitalização, fomentada pelo isolamento social imposto pela pandemia, foi a saída para eles se comunicarem e interagirem com seus parentes e amigos”, comenta.

Segundo o professor, um dos desafios está na necessidade de oferecer suporte diferenciado. “Boa parte do público não domina plenamente o uso das tecnologias e os processos com eles tendem a ser mais lentos. Por isso, dar uma atenção especial certamente poderá ajudar, e muito, nessa relação da marca com esse consumidor”, salienta.

“Outra saída é facilitar a navegação da terceira idade. É necessário criar aparelhos e plataformas acessíveis, intuitivos e fáceis de usar. As mudanças poderão ajudar esse público no seu processo de tomada de decisão no momento do consumo, na medida em que elas forem adequadas e adaptadas para eles”, finaliza.

Assessoria de Imprensa | Unit