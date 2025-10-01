MPT-SE recebe visita de representantes da Fecomércio

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) recebeu a visita do presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE), José Marcos de Andrade, do diretor Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Sergipe, Nilson Lima e do economista Márcio Rocha. Eles foram recebidos pelo procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas, na manhã desta quarta-feira (1).

Durante o encontro, o presidente apresentou ações da Fecomércio voltadas à geração de empregos, à aprendizagem e à qualificação profissional e demonstrou o interesse da instituição em obter o apoio do Fundo Estadual de Recomposição de Danos Trabalhistas do Estado de Sergipe (FERDT-SE) na implementação de novos projetos. “O sistema Fecomércio Sesc-Senac possui várias atividades que podem ser contempladas pelo FERDT. Visitamos o procurador Márcio Amazonas para saber como seria possível viabilizar essa parceria, e consequentemente, gerar empregos no estado e cuidar da população”, explicou.

O procurador Márcio Amazonas explicou aos representantes como os projetos podem ser encaminhados para destinação direta ou para apreciação do Conselho Gestor do Fundo. Ao final da reunião, ele destacou a importância do diálogo e a possibilidade de futuras parcerias. “Foi uma visita importante, que mostrou como possuímos objetivos próximos, o que pode fazer com que a Fecomércio seja uma grande parceira do MPT nos próximos anos”, disse o procurador.