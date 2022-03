MPT-SE lança regulamento estadual do Prêmio MPT na escola

Nesta quarta-feira, 9, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) lançou o edital com regulamento estadual do Prêmio MPT na Escola 2022 – “A escola no Combate ao Trabalho Infantil”. A iniciativa irá selecionar e premiar os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos por estudantes das escolas públicas que participam do Projeto MPT na escola. O objetivo do prêmio é levar a temática do trabalho infantil para a sociedade por meio da escola e incentivar a participação de crianças e adolescentes nas ações de mobilização, conscientização e prevenção do trabalho infantil.

A participação é gratuita e a inscrição dos trabalhos deve ser feita no período de 11 a 15 de julho, das 08h às 12h, nos locais que constam no edital. Na etapa estadual participam estudantes matriculados em 2022 no ensino fundamental (do 4º ao 7º ano) da rede pública municipal ou estadual dos seguintes municípios: Aracaju, Estância, Ilha das Flores, Itabaiana, Itaporanga D’Ajuda, Lagarto, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro e Pacatuba.

Os trabalhos inscritos devem abordar os temas “Trabalho infantil” e “Profissionalização do(a) adolescente/aprendizagem profissional”, definido de acordo com o grupo delimitado no edital. Para auxiliar, o MPT elaborou um material pedagógico disponível gratuitamente em formato PDF, que pode ser acessado no site do MPT-SE, o www.prt20.mpt.mp.br. Além disso, ocorrerá nesta sexta-feira, 11, às 13h30, por meio do canal “TV MPT”, no Youtube, uma oficina de capacitação voltada para profissionais de educação envolvidos no projeto MPT na Escola.

A Cerimônia de resultado e premiação da etapa estadual ocorrerá no dia 11/08, Dia do Estudante, a partir das 09h, em local divulgado futuramente pelo MPT-SE. Os trabalhos selecionados em primeiro lugar na etapa estadual terão a inscrição feita pelo MPT na etapa nacional, e, para esta nova etapa, o material poderá ser enviado até o dia 02/09 para a Coordenação Nacional do Projeto.

Regulamentação

É possível acessar as regras sobre inscrições, seleção e avaliação no edital, onde consta todos os requisitos e pré-requisitos para a participação. Assim como a divisão dos grupos e seus respectivos temas.

As dúvidas podem ser esclarecidas pela Comissão Organizadora, por meio do e-mail [email protected].