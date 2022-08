MPE Emite parecer em desfavor a Dílson de Agripino em ação eleitoral

Ex-prefeito Diógenes Almeida que perdeu para Dílson de Agripino por 411 votos, entrou com uma ação denunciando o então candidato Dílson e seu vice César Prado, por abuso do poder econômico durante o período eleitoral.

Na ação Nº 0600384-39.2020.6.25.0023, O MP emitiu um parecer desfavorável aos denunciados.

No programa Tribuna do Povo na Tobias Barreto FM nesta quarta-feira 31, O advogado Nego Valeriano vai participar e falar a respeito do processo e do parecer do MP.