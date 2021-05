Movimento Polícia Unida busca apoio do deputado federal Laércio Oliveira na luta pelo adicional de periculosidade

O Movimento Polícia Unida esteve reunido nesta quarta-feira, 26, com o deputado federal Laércio Oliveira para ressaltar a luta coletiva pelo adicional de periculosidade dos policiais civis, policiais militares e bombeiros militares de Sergipe e solicitar apoio na tentativa de abertura de diálogo das entidades sindicais com o governador Belivaldo Chagas.

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE), Adriano Bandeira, mostrou-se satisfeito com a conversa e elogiou a capacidade de Laércio Oliveira na criação de um espaço de diálogo e interlocução.

“Tivemos a oportunidade de conversar com ele tratando sobre o adicional de periculosidade e contextualizar sobre as ações do Movimento Polícia Unida. Ele é conhecido pelo poder de mediação e conciliação e, por isso, nós ficamos satisfeitos pela oportunidade de deixá-lo ciente de nossa luta”, destacou Adriano Bandeira.

O deputado federal destacou que solicitará uma reunião do governador Belivaldo com representantes do Movimento Polícia Unida, que está há mais de 255 dias sem respostas, e enalteceu a união das forças de Segurança Pública. “É uma satisfação receber essas entidades que formam um Movimento que é exemplo para a sociedade, pois a união apresenta caminhos e alternativas para solucionar conflitos. Não posso prometer muita coisa, mas serei porta-voz para levar o pedido de diálogo ao governador Belivaldo Chagas”, finalizou.

Movimento Polícia Unida

O Movimento Polícia Unida já conta com o apoio de diversas autoridades políticas, a exemplo de deputados federais e deputados estaduais. No entanto, ainda há uma indisposição ao diálogo por parte do governador Belivaldo Chagas, que já foi oficiado para uma reunião e há mais de 255 dias permanece em silêncio com as nove entidades sindicais que representam o Movimento.

O Movimento Polícia Unida é formado por nove entidades sindicais e representativas: Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE); Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE); Associação Militar Única; Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Sergipe (Aspra); Associação dos Oficiais Militares de Sergipe (Assomise); Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública em Sergipe (Asiusep); Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese); Associação dos Militares da Reserva Remunerada e Pensionistas do Estado de Sergipe (Asmirp/SE); e Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (ACS-SE).

Por Daniel Villas Boas