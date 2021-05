Morre vítima da Covid-19, mais um querido tobiense, Murilo Montalvão, de 34 anos

O estudante de medicina Murilo Montalvão, de 34 anos, morreu por volta das 8h30 desta segunda-feira, 3, no Hospital de Cirurgia. Ele estava internado há quase um mês por conta de complicações provocadas pela Covid-19.

Paciente de 34 anos que fazia uso da ECMO morre no Hospital de Cirurgia

Murilo foi o primeiro paciente em Sergipe a fazer uso da (ECMO), terapia que permite a Oxigenação por Membrana Extracorpórea, a mesma usada no tratamento do ator Paulo Gustavo, que também enfrenta uma luta contra a Covid-19.

Ele passou a receber a ECMO no último sábado, 1º. O estado de saúde dele já era gravíssimo e a terapia foi feita na tentativa de reverter o quadro, mas ele não resistiu.

Colegas do curso de medicina da Universidade Tiradentes , que atuam no Hospital de Cirurgia como estagiários, precisam ser amparados depois que receberam a informação sobre a morte do jovem.

Há cerca de um mês, o pai de Murilo faleceu vítima da Covid-19, uma tia dele faleceu há 15 dias e uma irmã está intubada em um hospital particular de Aracaju.

A família ainda não divulgou informações sobre o sepultado do jovem.

Direto da redação

