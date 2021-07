Informação foi dada por colunista nesta terça-feira (27)

Orlando Drummond morreu aos 101 anos, é o que afirma o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. O ator, famoso por interpretar o personagem Seu Peru na Escolinha do Professor Raimundo, foi internado em maio no Rio de Janeiro para tratar de uma infecção urinária e morreu após dois meses internado.