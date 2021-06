Morre o Professor Ariscógenes, Mestre da Educação em Tobias Barreto

Professor Ari, como era chamado e conhecido por todos, acaba de falecer na UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Tobias Barreto. Ele estava com pneumonia grave, com agravamento do quadro geral, o professor passou mal e foi levado às pressas para o hospital da Lagoa Redonda, onde recebeu oxigênio, pois não conseguia respirar.