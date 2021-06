Morre jornalista e escritor Artur Xexéo, aos 69 anos

Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio

Morreu na noite deste domingo (27), o escritor e jornalista Artur Xexéo, de 69 anos. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio. De acordo com as primeiras informações, o jornalista lutava contra um linfoma.

Colunista do jornal “O Globo” e comentarista da GloboNews, ele também teve passagens por “Veja” e “Jornal do Brasil”. Desde 2015, participava da transmissão do Oscar na Globo. Também ficou conhecido no rádio. Na CBN, estreou ao lado de Carlos Heitor Cony como comentarista.