Morre, aos 81 anos, Erasmo Carlos, no Rio

Morreu, aos 81 anos, o cantor Erasmo Carlos. Ele havia sido às pressas internado nesta terça-feira (22), no Hospital Barra D’or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O cantor tinha recebido alta no início do mês após ficar internado por nove dias, com um quadro de edema.

Famoso por ser um dos pioneiros do rock brasileiro e por sua parceria com Roberto Carlos, ele deixa um legado para a música brasileira. São 500 anos de estrada, mais de 500 canções e muitos sucessos, como “Além do Horizonte”, “É preciso saber viver”, “O Bom”, entre outras músicas.