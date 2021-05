Mobilidade internacional virtual apresenta múltiplas possibilidades de aprendizagem

O ambiente online está repleto de possibilidades de aprendizagem. E em tempos de pandemia, a mobilidade acadêmica internacional virtual se tornou uma opção para quem pensa em agregar valor ao currículo e maiores chances no mercado de trabalho.

Com a impossibilidade de um intercâmbio presencial, Danielle Siqueira, aluna do 7º período do curso de Engenharia Mecânica, se inscreveu no Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional – PROMAI virtual da Universidade Tiradentes e, hoje, atua como mentora do Projeto Mentoria e intercambista na Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla – UPAEP, no México.

“Entrei na UPAEP em janeiro de 2021 com aulas já no virtual. Há a possibilidade de assistir às aulas ao vivo ou gravadas. A vantagem dessa modalidade é que posso cursar disciplinas regulares do meu curso simultaneamente com a disciplina na UPAEP e, dessa forma, não atraso nenhum semestre”, relata.

Além de conhecimento técnico, com a disciplina tratamento de resíduos sólidos, Danielle conta que a experiência tem sido uma oportunidade de ampliar conhecimento e aprimorar outros idiomas.

“Aprendi sobre as legislações, costumes e cultura mexicana. Esse contato me possibilitou expandir habilidades de comunicação e conversação em inglês e espanhol com nativos mexicanos e outros intercambistas”.

Com o sonho de se tornar professora universitária para além-fronteiras, Danielle entende que essa experiência poderá ser decisiva em processos seletivos para bolsas de mestrado e doutorado em outros países.

“Esse é um momento único, importante para minha formação e para o meu futuro. Cada atividade é concluída com muito empenho e dedicação. Chegar no meu objetivo profissional depende, principalmente, de mim”, observa.

Assessoria de Imprensa | Unit