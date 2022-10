Ministro do TSE nega liminar para Valmir de Francisquinho disputar o segundo turno

O pedido de liminar protocolado no sábado (15) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo Partido Liberal (PL) para que o ex-candidato a governador de Sergipe, Valmir de Francisquinho (PL), possa disputar o segundo turno das eleições no estado, validando os votos obtidos no primeiro turno, foi negado neste domingo (16) pelo relator da Ação Rescisória, ministro Ricardo Lewandowski. Além da liminar, o ministro também negou o seguimento da ação.

“Sublinho que o segundo turno das eleições no Estado de Sergipe encontra-se em pleno andamento, por força da aplicação do art. 17, da Res.-TSE n° 23.677/2021, não se podendo cogitar, a esta altura do pleito, de alteração do quadro da disputa, já consolidado quanto aos candidatos legalmente aptos a disputar a Governança daquela unidade da Federação”, justifica o ministro.

Com a decisão, os 457.922 votos obtidos por Valmir no primeiro turno continuam nulos, porém seus direitos políticos continuam garantidos pelo TSE, podendo disputar as eleições de 2024.

O segundo turno das eleições será realizado no dia 30 deste mês e tem os candidatos Rogério Carvalho (PT) e Fábio Mitidieri (PSD) na disputa pelo Governo de Sergipe. O candidato do PT tem o apoio do ex-prefeito Valmir de Francisquinho, enquanto o candidato do PSD tem o apoio do senador Alessandro Vieira.

Por Redação

Foto: Divulgação