MINISTRA DA AGRICULTURA VEM A SE ENTREGAR LOTES NO PERÍMETRO IRRIGADO JACARÉ-CURITUBA

Nesta sexta-feira (25), a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, fará a entrega dos 22 imóveis rurais adquiridos no Perímetro Irrigado Jacaré-Curituba, por meio do Convênio 04000/2007 – CRT – SR 23 -“Desapropriação de Terras no Alto Sertão Sergipano”, formalizado entre o governo do estado de Sergipe e o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).

Com uma área total de 9.345,80 hectares, o perímetro é o maior da América Latina e assenta atualmente cerca de 829 famílias, residentes em 39 agrovilas. A doação vai outorgar a entrega definitiva dos títulos de domínio às 219 famílias assentadas.

