MINISTÉRIO PÚBLICO PROCESSA ESTADO de Sergipe para garantir atendimento aos Tobienses

Na tarde dessa quarta feira, 02 de junho, o Ministério Público através da promotoria de justiça de Tobias Barreto ajuizou ação contra o Estado de Sergipe visando obrigar regulações de leito de UTis e o respectivo transporte através de Unidade de suporte avançado para pacientes de Tobias Barreto.

Segundo o promotor de justiça, Dr Paulo José, à ação foi necessária para tentar garantir aos Tobienses atendimento adequado o qual segundo informações coletadas pelo Ministério Público não está acontecendo, inclusive com pacientes aguardando regulação há mais de seis dias.

Com a referida ação o pleito do Ministério Público é para que o Estado agilize contratos para novos leitos, à exemplo do hospital Amparo de Santa Maria em Estância. O Ministério Público não medirá esforços para tentar salvaguardar vidas, finaliza, Dr Paulo José.

