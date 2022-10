Meteorologia prevê tempo nublado e chuvas leves em Sergipe nos próximos dias

Chuvas leves devem atingir todo estado de Sergipe até o final desta semana. Esta é a previsão da Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas. Além da chuva, o tempo nublado deve predominar.

De acordo com a previsão, a elevação das temperaturas máximas e mínimas deixa o tempo abafado.

Para a noite desta terça-feira (25), a probabilidade é de tempo nublado em todo o Estado. No litoral, as temperaturas variam de 23,7°C à 29,4°C, já no interior elas ficam entre 21,1°C e 31,2°C.

Na quarta-feira (26), deve chover leve durante a madrugada. Pela manhã, tarde e noite, chove de maneira leve e isolada em todo o estado, sendo que à noite o tempo fica nublado no litoral. Os termômetros registram mínimas 24,3°C no litoral e 21,2°C no interior e máximas de 29,3°C e 30,7°C, respectivamente.

Durante a madrugada da quinta-feira (27) a previsão é de chuvas leves no interior, enquanto no litoral o tempo fica nublado. A manhã será de tempo parcialmente nublado em todo o estado.

Pela tarde há possibilidade de chuvas leves no interior e tempo parcialmente nublado no litoral, enquanto à noite, o tempo fica nublado em todo estado.