Meteorologia indica chuvas leves em Sergipe nos próximos dias

O fim de semana em Sergipe terá predominância de tempo nublado e parcialmente nublado e com chuvas em menor intensidade, conforme antecipa a gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac).

Segundo a Semac, no sábado (25), o tempo ficará nublado no litoral e com precipitações de chuvas leves e isoladas no interior, na madrugada e manhã.

Durante a tarde estão previstas chuvas leves e isoladas no Baixo São Francisco, Centro Sul sergipano e tempo parcialmente nublado nas demais regiões. Ainda há probabilidade de tempo nublado ao longo de todo território sergipano durante a noite.

As temperaturas mínimas no litoral ficam em torno de 24,1°C e máximas de 30,5°C. Enquanto no interior, essas temperaturas estão previstas em 23,1°C e 32,4°C.

Já para o domingo (26), a expectativa na região litoral é de tempo nublado. Precipitações de chuvas leves e isoladas são esperadas no interior durante a madrugada.

A manhã deve ter chuvas leves em todas as regiões e à tarde, probabilidade de tempo parcialmente nublado no litoral e chuvas leves no interior.

À noite, o tempo nublado permanece no estado. Mínima e máxima ficam em torno de 24,1°C e 30,6°C no litoral; 23,2°C e 32,4°C no interior.