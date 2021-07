Mestrado e doutorado em Educação da Unit está com inscrições abertas 

Acadêmicos de outras Instituições de Ensino Superior ou mesmo de outros mestrados da própria Universidade Tiradentes – Unit – podem participar do processo seletivo para o ingresso de alunos especiais para o segundo semestre de 2021 no Programa de Pós-Graduação em Educação da Unit. As inscrições seguem abertas até o dia 06 de agosto. O resultado final tem previsão de ser publicado no mesmo dia em que encerram as inscrições.

Segundo o coordenador do Programa de Pós-Graduação: Mestrado e Doutorado em Educação da Unit, professor Cristiano Ferronato, no PPED existem dois tipos de alunos especiais: os que são alunos regulares de outros cursos de mestrado da Unit (Aluno Especial Interno) e os que não o são (Aluno Especial Externo) de outras instituições de ensino superior; graduados e pós-graduados sem vínculo com PPGs e também graduados da Unit

“O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes permite a participação de alunos não-regulares ou especiais em determinadas disciplinas dos cursos de Mestrado e Doutorado. O Aluno Especial é um aluno que não ingressa regularmente no Curso de Mestrado ou Doutorado Acadêmico em Educação pelo processo seletivo e que se matricula apenas para cursar disciplinas isoladas, oferecidas semestralmente, por edital”, explica o professor Cristiano Ferronato.

São ofertadas as seguintes disciplinas: Educação e Mídias, pelo Prof. Dr. Ronaldo Linhares; Educação e Direitos Humanos, pela Profa. Dra. Carla Jeane Helfemsteller Coelho Dornelles e Fundamentos da divulgação científica e seus percursos, pela Profa. Dra. Cristiane Porto e pelo Prof. Dr. Alexandre Meneses Chagas.

“O aluno especial interessado em ingressar como aluno regular deve participar do processo seletivo como qualquer outro candidato, independentemente de ter ou não cursado disciplinas como aluno especial. Podem se matricular como aluno especial externo, todos os portadores de diploma de graduação em curso superior reconhecido pelo MEC, exceto licenciaturas curtas. Já para alunos internos, pertencentes ao corpo discente de outro Programa “Stricto Sensu” da Unit, basta apresentar o requerimento devidamente assinado com a anuência do Coordenador ou Orientador do curso ao qual está vinculado”, destaca o professor Cristiano.

O edital está disponível no portal da instituição. Os interessados em participar do processo seletivo devem acessá-lo para obter maiores informações e compreender o procedimento de inscrição.

Assessoria de Imprensa | Unit