Mesmo após tomar vacina, Silvio Santos segue isolado em casa

De acordo com o jornalista Flávio Ricco, o dono do baú permanece em casa acompanhando tudo a distância e disparando ligações para os executivos do grupo.

Dentro de um cenário mais otimista, poderá voltar à emissora entre maio e junho. Ainda não há uma data precisa.

Ainda segundo a reportagem, pessoas próximas ao apresentador revelam que isso só irá acontecer no momento em que puder fazer o trabalho normalmente e houver completa segurança, em se tratando de todos: equipe, convidados, e colegas de trabalho.

De qualquer forma não se descarta a possibilidade de gravações sem plateia.