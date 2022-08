Mendonça Prado “João tem um discurso diferente da prática, uma grande decepção”

O ex-deputado federal Mendonça Prado, que seria o candidato a senador pelo PTB, criticou a aliança do partido com o PL e os irmãos Amorim. O ex-deputado se diz decepcionado com a decisão adotada pelo presidente estadual do PTB, João Fontes, responsável pela concretização da aliança política.

Para Mendonça Prado, a Executiva Estadual o submeteu a um grande constrangimento ao anunciar a decisão de aliança com o PL somente no momento da convenção partidária. Se dizendo injustiçado, Mendonça afirma que o presidente estadual do PTB o decepcionou.

“João Fontes tomou essa atitude no último minuto. Me informou no momento da convenção e me submeteu a um grande constrangimento. Rifou a minha candidatura ao Senado e foi se aliar ao PL dos Amorim apresentando desculpas esfarrapadas. Você sabe que quem se alia a esses caras não pode planejar nada de bom para Sergipe. Infelizmente, João tem um discurso diferente da prática. Para mim foi uma grande decepção. Acreditei nele e pensei que era um cara firme. Preferiu tocar fogo em quem procurou fortalecê-lo para se transformar em um mero candidato a suplente de alguém que abusou da mediocridade no Senado”, desabafa Mendonça, salientando que sonhos e projetos foram aniquilados por João Fontes, que teria sido tragado pelo diabo, segundo o ex-deputado.

“João destruiu sonhos, aniquilou projetos e se afogou nas águas turvas da politicagem indecente. Mas, como ele sempre diz que a política é coisa do capeta. Não tenho dúvida de que ele foi tragado pelo cão. Ficamos numa situação difícil. João conseguiu facilitar a vida do que há de pior neste estado. Não posso compactuar com isso”, conclui Mendonça Prado em mensagem enviada ao Hora News.

Confira a nota de Mendonça Prado contra a aliança política.

Nota contra aliança do PTB com o PL e os Amorim

“É com tristeza que informo a Vossa Senhoria, que o PTB ao apagar das luzes subtraiu de forma inusitada a minha candidatura ao Senado da República, para apoiar equivocadamente uma candidatura de outra agremiação partidária.

Por essa razão, anuncio o meu afastamento definitivo desse partido e comunico que não serei candidato nas próximas eleições.

O meu objetivo sempre foi defender os interesses do meu estado e dos meus conterrâneos. Não tenho interesse em participar de projeto que não seja capaz de corresponder às expectativas do povo.

Tenho consciência que a política é fundamental para a vida de todos, e quem participa dela tem o dever de agir sempre com honradez e dignidade.

Sendo assim, agradeço a sua atenção durante o período em que me coloquei como pré-candidato, deixando claro que estarei sempre à disposição dos sergipanos”.