Mega-Sena, concurso 2.512: ninguém acerta as seis dezenas

A quina teve 81 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$ 31.030,62. Mais de 4,3 mil apostas acertaram quatro dezenas. Neste caso, o prêmio será de R$ 819,41.

O próximo sorteio, na quarta-feira (24), pode pagar o prêmio acumulado de R$ 14 milhões

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.