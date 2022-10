Mega-Sena acumula e poderá pagar R$ 85 milhões na quinta-feira (20)

O sorteio do concurso 2.530 teve as seguintes dezenas sorteadas: 14 – 17 – 18 – 28 – 30 – 44; próxima rodada será dia 20

Nenhum apostador acertou as seis dezezenas da Mega-Sena sorteada nesta terça-feira (18) e o próximo prêmio poderá pagar R$ 85 milhões. O sorteio do concurso 2.530 teve as seguintes dezenas sorteadas: 14 – 17 – 18 – 28 – 30 – 44. O próximo concurso será na quinta-feira (20). Esta semana a loteria terá três sorteios: terça, quinta e sábado.

A quina saiu para 80 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 47.236,83 cada. Outros 6.922 bilhetes registraram quatro acertos, e vão receber R$ 779,90 cada .