Médico de família:  especialista cuida de todas as fases da vida  

Diferente do médico generalista e dos demais especialistas, a Medicina de Família e Comunidade é hoje uma especialidade médica, que se insere na Atenção Primária à Saúde.

Também chamado de ‘médico de confiança’, médico da família é preparado para atender pessoas em todas as fases da vida. Sempre dentro do contexto e das complexidades dos pacientes, atua na promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde.

“O médico que escolhe a Medicina de Família e Comunidade atua nas Unidades Básicas de Saúde-UBS/SUS. Até mesmo a medicina suplementar tem organizado equipes com modelagem semelhante para cuidado primário. Isso acontece porque a abordagem familiar e comunitária é uma estratégia eficiente e eficaz para o cuidado à saúde, o que é hoje amplamente evidenciado em diversos estudos no mundo”, explica Dr. André Luiz Baião Campos, prof.do curso de Medicina/Unit e coordenador do Programa de Integração do Ensino à Saúde da Família- PIESF.

“Ademais, o cuidado é continuado gerando vínculo com o paciente. Além do cuidado a eventuais doenças, o médico de família trabalha com a gestão de riscos de adoecer, prevenção e promoção de saúde. Ao ampliar o olhar para a família e comunidade, faz ações também em âmbito coletivo, indo na raiz de problemas fundamentais para a saúde”, completa.

De acordo com o médico, um dos grandes desafios da área é a formação, já que grande parte dos profissionais com atuação nas UBS não têm formação específica.

“Muitos atuam de forma temporária, não como carreira. Outro desafio é a cultura de fragmentação e mercantilização do cuidado à saúde, a ultra especialização e relação de consumo associada a procedimentos, medicamentos e recursos diagnósticos”, pontua.

O profissional médico que se interessa pela carreira de médico de família e comunidade deve, de acordo com Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade – SBMFC, prestar a prova de título. Todas as informações em www.sbmfc.org.br .

Assessoria de Imprensa | Unit