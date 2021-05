MEC divulga resultado das vagas remanescentes do PROUNI

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta sexta-feira (07), o resultado do processo de ocupação de bolsas remanescentes do processo seletivo do 1º semestre de 2021 do Programa Universidade para Todos (Prouni). Agora, os candidatos selecionados deverão entregar, entre os dias 10 e 13 de maio, a documentação comprobatória das informações declaradas no ato da inscrição.

Esta é a primeira edição do processo de ocupação de bolsas remanescentes do Prouni em que a classificação dos candidatos se dá por ordem de melhor desempenho obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), considerando qualquer uma das edições do exame ocorridas nos últimos dez anos. Os candidatos que realizaram mais de um Enem tiveram considerada, para efeito de classificação, a edição em que obtiveram a maior média no conjunto de provas.

O Prouni

O Programa Universidade para Todos é uma iniciativa do MEC por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu/MEC), que oferece bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, para estudantes brasileiros ainda não graduados, em instituições particulares de educação superior.

O candidato pode escolher até duas opções de instituição, curso e turno entre as bolsas disponíveis, de acordo com seu perfil. As notas de corte de cada curso são disponibilizadas pelo sistema em caráter informativo. O candidato pode acompanhar as notas de corte e alterar suas opções até o encerramento das inscrições. A inscrição válida é sempre a última confirmada pelo candidato.

Os estudantes pré-selecionados devem comparecer às instituições de ensino para comprovarem as informações prestadas na inscrição. A documentação necessária está prevista no edital do Prouni e deve ser apresentada pelo candidato e membros do grupo familiar, quando for o caso, na fase de comprovação de informações.

Acesse aqui o resultado do Prouni Remanescentes.

Ministério da Educação – texto na íntegra