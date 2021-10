MEC autoriza programas de residência médica da Unit e da Fits

O Ministério da Educação (MEC) autorizou o funcionamento dos programas de residência médica a serem criados nos cursos de Medicina da Universidade Tiradentes (Unit), em Estância (SE); e da Faculdade Tiradentes (Fits Piedade), em Jaboatão dos Guararapes (PE). Os processos relativos à criação dos programas foram apreciados e aprovados neste mês de setembro pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), ligada ao MEC e responsável por autorizar e fiscalizar os programas da área no Brasil.

Considerada como o “padrão ouro” da especialização médica, a residência é um tipo de ensino de pós-graduação voltado para médicos, sob a forma de cursos dedicados a uma determinada especialidade e ofertados por universidades, faculdades de medicina e instituições de saúde. Os profissionais serão preparados para atuar como médicos especialistas em determinadas áreas médicas, podendo já trabalhar em hospitais e clínicas ligadas ao Programa de Residência, lidando principalmente com situações práticas.

Os três processos tiveram recomendações favoráveis da Câmara Técnica da CNRM, acatadas posteriormente em decisão plenária. Para o Campus Estância da Unit Sergipe, foi autorizada a criação de três vagas para o Programa de Residência Médica em Clínica Médica e de outras três para o Programa de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia. Para a Fits Piedade, serão três vagas no Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral.

As residências terão duração de até três anos, com início das aulas marcado para 1º de março de 2022. Os processos seletivos para os programas acontecerão em breve, com previsão de lançamento dos editais para dezembro. Podem participar profissionais graduados em Medicina por qualquer instituição de ensino credenciada pelo MEC.

Assessoria de Imprensa | Unit