MEC altera forma de cálculo da nota para ocupação de vagas remanescentes do PROUNI

Atenção enedianos! O Ministério da Educação (MEC) divulgou no Diário Oficial de ontem (16), o Edital nº 26 para nortear as inscrições e procedimentos de ocupação das vagas remanescentes do Programa Universidade para Todos -PROUNI.

As inscrições ocorrerão a partir do 03 de maio e seguem abertas até às 23h59min do 04 do mesmo mês. O resultado será divulgado no dia 07 de maio.

As vagas remanescentes são aquelas surgidas da desistência de candidatos que participaram da chamada regular ou que, por motivos processuais, como a falta de documentação probatória adequada, tiveram sua matrícula recusada pela instituição de ensino.

A grande novidade, publicada no Diário Oficial da quinta-feira (15), está no cômputo da nota requisitada para os candidatos participarem da seleção. A partir de agora, a nota será a média aritmética simples das notas de cada área do conhecimento e da redação obtidas no ENEM. Não entendeu? Vamos explicar.

Para saber a nota, o enendiano deve somar as notas obtidas em linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e na redação. Por fim, deve dividir o total por cinco.

Além disso, qualquer pessoa que tenha feito a prova do EMEM nos últimos dez anos, a partir de 2010, poderá participar do processo de seleção, sendo considerada a edição em que a média obtida pelo candidato foi a maior. A nota mínima exigida é de 450 pontos. Estarão eliminados estudantes que zeraram a prova de redação.

O PROUNI oferece bolsas de estudos em instituições privadas de ensino superior. Serão ofertadas bolsas integrais, para estudantes com renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa, e parciais, caso o estudante tenha renda familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. Veja o cronograma:

Dias 3 e 4 de maio– Período de inscrição;

Dia7 de maio– Resultado;

De 10 a 13 de maio– Entrega da documentação que comprove as informações declaradas na inscrição.