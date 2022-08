Mbappé está namorando modelo trans, revela mídia francesa

O jogador do Paris Saint Germain, Kylian Mbappé estaria namorando a modelo trans Ines Rau. A notícia foi revelada pela mídia francesa, que explicou como Mbappé e Rau foram flagrados pelos paparazzi em um iate em frente ao litoral Mediterrâneo da França.

Ainda segundo a mídia francesa, os dois estão namorando há meses, e teriam sido vistos juntos pela primeira vez em maio, no Festival de Cannes.

Mesmo com os jornais franceses postando fotos dos dois abraçando na praia, o capitão da seleção francesa de futebol e a modelo ainda não falaram sobre o assunto.

Rau é modelo francesa de pais argelinos. Ficou famosa por ser a primeiro modelo trans a aparecer na capa da revista Playboy, em 2017. Aos 16 anos, a musa fez a cirurgia de mudança de sexo, mas só aos 24 que falou publicamente sobre o assunto. Em 2018, ela lançou um livro autobiográfico intitulado “Mulher”.

A modelo é famosa na Franca e hoje tem mais de 750 mil seguidores nas redes sociais.

Mbappé está se preparando para liderar a seleção francesa na Copa do Mundo do Catar do final de 2022. O atleta foi eleito o melhor jogador do mundo em 2021 pela Globe Soccer Awards e está entre os favoritos para ganhar a próxima Bola de Ouro.