Marinha abre inscrições para concurso nível médio técnico

Estão abertas até o próximo dia 21 as inscrições para o concurso público de admissão do Corpo de Praças da Marinha do Brasil. Ao todo, são 10 vagas em nível médio técnico.

Entre os requisitos, é preciso ser do sexo masculino, brasileiro nato ou naturalizado, ter concluído ou estar em fase de conclusão do curso técnico de nível médio relativo as áreas de eletrônica e mecânica, ter 18 anos completos e menos de 25 anos de idade no dia 30/06/23.

A taxa de inscrição custa R$ 75 e estão isentos candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, bem como para os candidatos doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

O candidato participa de uma única prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais para área técnica e redação. Os classificados participam de etapas com caráter eliminatório, como inspeção de saúde e teste de aptidão física.

Ao serem aprovados em todas as fases do concurso, os candidatos são chamados para o período de adaptação no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no Rio de Janeiro, também eliminatório. Nesse período, os jovens recebem alimentação, alojamento, uniformes, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, bem como remuneração na forma de bolsa-auxílio, inicialmente de R$1.414,82. O edital pode ser acessado no site (clicando aqui).