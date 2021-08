Malvadão! Flamengo goleia o Olimpia novamente e está na semifinal da Libertadores

Adversário do Mais Querido na próxima fase sairá do confronto entre Barcelona-EQU e Fluminense

O Flamengo atropelou o Olimpia pela segunda vez no confronto e garantiu uma vaga na semifinal da Libertadores da América. Gabigol abriu o placar para o Mais Querido em Brasília após ótima jogada de Rodinei. Bruno Henrique, Willian Arão, Salcedo (contra) e o próprio Gabigol, completaram a elástica vitória rubro-negra por 5 a 1 no Estádio Mané Garrincha. O único gol da equipe paraguaia foi marcado por Recalde.

Com a goleada desta quarta-feira, o Flamengo eliminou o Olimpia com um placar agregado de 9 a 2. O adversário do Flamengo na semifinal sairá do confronto entre Barcelona-EQU e Fluminense, que ocorrerá nesta quinta-feira, às 21h30, no Equador.

O próximo compromisso do rubro-negro na temporada será contra o Ceará, fora de casa, no próximo domingo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.