Make Colors apresenta tendências e inovações na área de beleza 

A primeira edição do Make Colors movimentou o mercado da beleza em Aracaju. Promovido pelo Senac/SE, por meio da Divisão de Educação Profissional (DEP), a competição contou com 10 finalistas, em duas categorias – “Profissional e “Egressos”. A ação foi promovida com objetivo de conceituar novas técnicas, tendências e produtos existentes no mercado, bem como divulgar os cursos ofertados pelo Senac.

“Essa competição é uma experiência bem interessante, na qual o Senac dá oportunidade aos profissionais e aos egressos dos nossos cursos, de mostrar seus conhecimentos e a possibilidade de ampliar, através da educação continuada. Aliás, educação continuada é um projeto que a instituição mantém, com o objetivo de oportunizar aos profissionais conhecer as novidades em diversas áreas do mercado de trabalho”, informou Adalberto Trindade de Souto, gerente da Divisão de Educação Profissional.

“Nós esperamos que a competição abra realmente caminhos para os novos talentos. A ideia da competição foi justamente promover e valorizar o maquiador”, ressaltou a técnica do núcleo de Beleza, Felipa Edite.

O evento contou com duas palestras antes da competição: ‘Skin Care Therapy’, com Roberto Prata, que é instrutor da casa, e ‘Colorimetria aplicada à maquiagem’, com Jadna Félix.

Apoiadores

O campeonato contou com diversos apoiadores, que expuseram seus produtos no hall do auditório Hilton José Ribeiro, onde ocorreu a competição.

“O Senac é uma instituição que prepara pessoas para o mercado de trabalho há 75 anos e sempre busca ofertar em seus cursos o que há de novidades e inovações, a exemplo do segmento de beleza. Neste evento, participantes e alunos do Senac estão tendo a oportunidade de conhecer os inúmeros produtos ofertados no segmento de beleza”, disse Juliana Figueiredo, gerente da Casa Júnior.

Integração entre cursos

Antes da competição, os participantes puderam desfrutar de um momento de relaxamento o proporcionado pelas alunas do curso técnico de massoterapia do Senac, uma oportunidade de pôr em prática a teoria de sala de aula.

“Eles já estão do final do curso e vieram fazem essa parceria com o campeonato de maquiagem, colocando em prática que o que aprenderam ao longo do curso”, informou Sônia Serra, instrutora do curso.

Vencedores

Selecionada pelos jurados Renata Santos, Jadna Felix e Dani Goes, o primeiro lugar entre os egressos ficou com Vanessa Timóteo de Souza, foi aluna dos cursos de beleza do Senac entre 2009-2013 e que hoje empreende no segmento de beleza.

“Foi muito gratificante ter sido selecionada e ganhar o primeiro lugar como egressa do Senac e hoje ter a minha tão sonhada maleta. Fui uma grande experiência participar desse primeiro campeonato de maquiagem, abrindo portas para novos profissionais”, destacou.

Na categoria profissional, o primeiro lugar ficou com Carlos Daniel. “Eu sou apaixonado pela maquiagem, é meu único vício. Estou muito grato por ter ganho o primeiro lugar e ter meu trabalho julgado por profissionais de peso, como Jadna Felix, Dani Gois e Roberto Prata. Espero um dia chegar ao nível de vocês. Meu muito obrigado”, frisou.

Na categoria profissional Francielly Goes e Dayseane Alves conquistaram o segundo e terceiro lugares, respectivamente. Na categoria Egresso, na segunda colocação, Ana Luiza Maia, e em terceiro, Thalita Maynard. Todos foram reconhecidos com medalhas.

“Muito gratificante ver vocês neste momento de felicidade, em uma concorrência salutar, com os professores e toda a equipe, que é de excelência. Estão todos de parabéns e que a cada dia possamos nos aperfeiçoar”, pontuou o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac que no encerramento fez anúncio sobre a criação da Câmara da Beleza.

“A Fecomércio está criando a Câmara de Beleza para que vocês se sintam representados, seja maquiador, cabelereiro, barbeador, massagista ou outro profissional ligado à beleza. Estão todos e todas convidados para fazer parte”.

Ascom Senac/SE