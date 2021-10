Mais de 65 mil aracajuanos foram vacinados no ponto fixo da Unit

O ponto fixo de vacinação contra Covid-19 no campus da Unit Farolândia ficou em operação desde junho, encerrando as atividades no último dia 11.

O ponto fixo de vacinação contra a Covid-19, instalado no campus Farolândia da Universidade Tiradentes, encerrou suas atividades, no último dia 11, contabilizando a imunização de 65.848 pessoas. Instalado em 9 de junho, durante esses quatro meses, a Unit funcionou como ponto de vacinação de repescagem, primeira e segunda dose de AstraZeneca e de Pfizer com atendimento diário, das 8 às 16 horas. Até hoje, 13 de outubro, 507 mil aracajuanos já foram vacinados, o que representa 89,06% da população acima de 12 anos.

Como grande parcela da demanda do município foi suprida, os pontos fixos instalados no auge do cronograma de vacinação em combate a pandemia, começaram a ser encerrados. “O sentimento pela Unit que fica de todos nós que atuamos na linha de frente é de gratidão. O apoio e acolhimento conosco, com o usuário, em todos os aspectos, foram incríveis principalmente diante de toda a dificuldade que foi lidar com tudo o que aconteceu durante a pandemia. Só temos a agradecer por temos podido vacinar mais de 65 mil pessoas no conforto das instalações da Unit. Foi muito gratificante ver pessoas de bairros mais distantes escolhendo a Unit pela experiência de poder conhecer esse campus maravilhoso”, relata a gerente de UBS e responsável pelo ponto fixo da Unit, Flávia Roberta Rosas.

A responsabilidade social está no dna da Unit. “Ficamos muito felizes e gratos em saber que mais de 65 mil aracajuanos foram vacinados aqui no campus Farolândia. Faz parte da nossa história participar de iniciativas de cunho social, que ajudam a sociedade de alguma forma”, afirma o presidente do Grupo Tiradentes, professor Luciano Klima.

Ainda fruto da parceria estabelecida entre Unit e Secretaria de Saúde de Aracaju, estudantes de Enfermagem também atuaram na vacinação não somente no ponto fixo do campus Farolândia, mas também no drive da Sementeira, sempre com supervisão de docentes da Instituição. Atualmente, estão concentrados nos pontos do Shopping Riomar e Aracaju Parque Shopping.

Para o supervisor de estágio do curso de Enfermagem, professor Bruno Silva, a participação dos estudantes nesse período foi importante para o aprendizado dos futuros profissionais. “Contribuir, diretamente, na administração das vacinas, dando este suporte à Prefeitura, foi extremamente válido”, coloca.

Assessoria de Imprensa | Unit