Mais de 400 pessoas foram afetadas pelas chuvas em Tobias Barreto, diz Defesa Civil de Sergipe

Também foram registrados alagamentos nas cidades de Aquidabã, Laranjeiras, Lagarto, Macambira, Nossa Senhora das Dores, Simão Dias e Tobias Barreto. No município de Propriá, uma parte da cidade está sem energia elétrica. Três barragens verteram no município de Graccho Cardoso e uma no município de Cumbe. Em Capela, uma estrada vicinal foi interditada por conta do transbordamento do Rio Japaratuba.